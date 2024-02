Inter-Atletico Madrid 1-0, statistiche: la squadra domina anche in Europa!

L’Inter vince e convince anche in Champions League. Nell’andata degli ottavi di finale decide il gol di Marko Arnautovic. Tanti i gol sprecati, le occasioni create e soprattutto i tiri in porta. Grande prova di tutta la squadra, così come evidenziato anche dalle statistiche della partita.

LE STATISTICHE – Straordinaria vittoria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. La squadra nerazzurra alza l’asticella, il palcoscenico è quello delle grandi occasioni e la squadra allenata da Simeone di certo da non sottovalutare. Nonostante questo, la situazione rispetto le partite di campionato non cambia: i nerazzurri sono padroni del campo, sia dal punto di vista del possesso palla sia – soprattutto – dei tiri: sono ben 19 quelli dell’Inter, di cui 5 in porta. Solo 7 quelli dell’Atletico Madrid, ma nessuno di questi nello specchio della porta! Come sottolineato da Simone Inzaghi dopo la partita, resta il rammarico di non aver segnato anche più di un gol. Di seguito le statistiche della partita.