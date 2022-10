Inter, assemblea azionisti importante. Zhang tra futuro e non solo – Sky

Oggi si è tenuta l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio della scorsa stagione. Oltre a questioni economiche e finanziarie, tanti altri temi toccati nell’incontro. Andrea Paventi riassume i temi principali toccati nel vertice nerazzurro

FUTURO SPORTIVO E NON – Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, riporta i principali temi toccati nell’assemblea degli azionisti tenutasi oggi. Il presidente Steven Zhang ha toccato diversi temi, come il futuro del club. Inoltre, il presidente nerazzurro ha espresso fiducia sul rinnovo di Milan Skriniar: «Il presidente ha parlato di futuro. L’assemblea degli azionisti è stata importante. È stato presentato e approvato il bilancio, con un trend in crescita rispetto a un anno fa. Il calo del passivo a 140 milioni e l’aumento dei ricavi sono risultati importanti. Il presidente Steven Zhang ha parlato di futuro e dell’obiettivo del club di essere competitivi in campo e fuori. Si è detto poi sicuro sull’accordo per il rinnovo di Milan Skriniar. La trattativa è iniziata ieri e il primo incontro è stato positivo. A quello di ieri ne seguiranno altri, ma il presidente si è detto ottimista sulla riuscita della trattativa». Così Andrea Paventi sulle parole del presidente Zhang sul futuro del club e sulla situazione contrattuale di Skriniar.