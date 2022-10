Antonello e Marotta, prospettive chiare: definiti gli obiettivi in Assemblea – Sky

Oltre a Steven Zhang (qui i dettagli) anche Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta hanno espresso le loro prospettive sul futuro finanziario e sportivo del club. Andrea Paventi, in collegamento a Sky Sport 24, riassume brevemente quanto detto dai due dirigenti nerazzurri

STADIO E SECONDA STELLA – Questi sono i temi principali toccati da Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta nella conferenza stampa che ha seguito l’assemblea degli azionisti. Andrea Paventi ha riassunto le prospettive dei due dirigenti nelle rispettive aree di competenza: «Antonello ha parlato dello stadio e della sinergia con il Milan. La creazione di un nuovo impianto può essere utile anche per le casse societarie. Marotta ha detto che nel mercato invernale si cercheranno solo grandi giocatori, altrimenti l’organico attuale è pronto per arrivare fino alla fine e lottare per gli obiettivi. In Champions League si proverà a puntare a qualcosa in più rispetto agli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno. In campionato l’obiettivo è risalire, ma l’Inter crede ancora nella seconda stella e di rientrare nella lotta per lo Scudetto». Così Paventi sui temi di cui hanno discusso i due dirigenti nerazzurri.