Zanetti: «Lautaro Martinez riferimento all’Inter e non solo. Continua a crescere»

Javier Zanetti, protagonista della nuova puntata di Calcio.com ha parlato di Lautaro Martinez e dei consigli di Diego Milito ai tempi del Racing.

GRANDE SODDISFAZIONE – Javier Zanetti parla dell’attaccante argentino, ora punto di riferimento per la squadra nerazzurra: «Lautaro Martinez da quando lo abbiamo iniziato a seguire si vedeva che poteva avere un grande futuro. Parlai con Diego Milito, poi ha fatto il suo esordio in prima squadra. H fatto un percorso in prima squadra che poteva aspirare a molto di più. Sono molto contento che sia qui all’Inter. Tutto quello che sta dimostrando era la visione che avevamo noi su di lui. Sta crescendo stagione dopo stagione. Parliamo di un ragazzo molto giovane che oggi è un punto di riferimento per l’Inter e la Nazionale Argentina. È un ragazzo molto generoso per la squadra aiuta molto in fase difensiva. Ha un grande tempismo anche per il colpo di testa e chiede sempre profondità perché ha grande forza sulle gambe, ha anche un grande dribbling. Sempre stato un ragazzo fondamentale, ha capito subito di essere in un grande Club. Si sente bene all’Inter e per questo sta facendo molto bene. Ha accettato subito la nostra proposta dopo una lunga trattativa ha firmato con noi. Aneddoto? Le grigliate che fa! Offre ai suoi compagni queste grandi tavolate di carne per fare gruppo, è un grande cuoco».