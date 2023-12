Inter, dall’Arabia Saudita nuovi sponsor commerciali – TS

Di pari passo con la gestione in campo, negli uffici dell’Inter in Viale della Liberazione – spiega Tuttosport – si lavora a dei nuovi accordi commerciali con il Medio Oriente.

FUTURO – Il calcio, nel mondo di oggi, non è solo campo e risultati sportivi. Il tutto è anche, spesso, legato all’economia che lo circonda. Come raccolto dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter potrebbe avere presto nuovi sponsor sauditi. L’eventuale accordo tra il club e il governo di Riad cammina sul piano commerciale e non sportivo. Nonostante il fondo Pif non valuti più l’acquisto dell’Inter, l’Arabia Saudita continua a guardare verso il club nerazzurro e lo fa in una veste di partner commerciale.

NUOVI SPONSOR – Il primo segnale in questo senso arriva dalla Roma. Il club capitolino nelle scorse settimane ha chiuso un accordo biennale per lo sponsor di maglia con Riyadh Season, uno dei festival internazionali e di intrattenimento ospitato dalla capitale saudita. Con la Roma l’Inter ha anche condiviso l’esperienza negativa con Digitalbits e le affinità continuano anche con l’eventuale sponsor di maglia. I giallorossi hanno avuto infatti Qatar Airways, sponsor di maglia dal 2018 al 2021, con l’Inter che potrebbe chiudere l’accordo a partire dal prossimo anno dopo la scadenza del contratto con Paramount Plus. Per quanto riguarda invece eventuali cambi a livello societario, Riad non sarà affatto un luogo importante per il proseguo delle trattative.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna/Stefano Scacchi