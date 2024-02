Inter, aperto nuovo store a Milano! Presenti Bisseck e altre leggende

L’evento dedicato alla scoperta del terzo store nerazzurro a Milano, è stata l’occasione per riunire tanti volti della famiglia Inter. Presente Yann Bisseck, ma anche alcune giocatrici dell’Inter Women e due ex leggende.

NUOVO STORE – “Dopo l’inaugurazione nel mese di dicembre, giovedì 29 febbraio è andato in scena l’evento “Exploring Together: Inter Store Castello”. Una serata dedicata alla scoperta del terzo store di Milano che ha regalato a tutti gli ospiti presenti sorprese ed emozioni all’insegna dei colori nerazzurri. In apertura, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e Lorenzo Forte, CEO Fanatics Italy, hanno accolto tutti i presenti, raccontando le peculiarità del nuovo spazio creato per un’esperienza di acquisto immersiva e innovativa. Negli oltre 400 metri quadrati dedicati ai fans nerazzurri nel cuore di Milano, gli invitati di Inter, Fanatics e Nike hanno accolto oltre al Top Management nerazzurro. Il difensore tedesco Yann Bisseck e tre calciatrici dell’Inter Women, Michela Cambiaghi, Henrietta Csiszar e Lina Magull che si sono intrattenuti per rispondere ad alcune curiosità e si sono resi disponibili per una sessione di fotografie e autografi”.

ALTRE LEGGENDE – “L’evento, arricchito dalla presenza delle Legend nerazzurre Beppe Baresi e Fabio Galante, ha regalato anche la possibilità di realizzare una foto ricordo con la Supercoppa conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi dopo la finale di Riyadh. Di personalizzare i propri prodotti Inter e di acquistare la nuova collezione di maglie (home, away e third) ispirata all’iconica serie Teenage Mutant Ninja Turtles nata dall’unione tra calcio ed intrattenimento celebrata da Inter e Paramount+, che verrà indossata (nella versione home) dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa. Un brindisi finale ha chiuso un’experience unica, alla scoperta di uno spazio innovativo ed immersivo. Pensato per i fans nerazzurri che potranno trovare l’Inter Store Castello in via Dante 16, nel cuore di Milano”.

Fonte: Inter.it