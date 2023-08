Impallomeni: «Inter solida, anche se l’attacco si è indebolito»

L’Inter è una delle pretendenti allo Scudetto, il mercato ha dato tanto ma ha anche tolto qualche tassello importante. Stefano Impallomeni dice questo su TMW Radio.

MERCATO – Stefano Impallomeni dà un giudizio generale sulla rosa di Simone Inzaghi in questa stagione: «Sembrerebbe un passo indietro rispetto allo scorso anno in attacco. Hai perso Dzeko, anche Lukaku. Due giocatori avanti con l’età e non affidabili per vincere lo Scudetto che è il reale obiettivo dell’Inter in questa stagione. Comunque la forza nerazzurra rimane il centrocampo con giocatori di qualità e versatili e con Pavard mi sembra una delle squadre più solide e favorite per il titolo».