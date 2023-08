Biasin: «Inzaghi avrebbe messo Lukaku al centro dell’Inter. Chi lo prende…»

Si fa sempre più concreta la voce di un eventuale arrivo alla Roma di Lukaku. Biasin, ospite di Radio Sportiva, dice la sua sull’argomento legato all’ex Inter.

SPOSTA L’EQUILIBRIO – Come sarebbe andata se Romelu Lukaku fosse rimasto all’Inter? E come andrà per il club che riuscirà ad acquistarlo? Fabrizio Biasin, in collegamento su “Microfono Aperto”, si esprime su uno degli argomenti di mercato più caldi: «Lukaku riesce a sorprenderci tante volte sul campo e tantissime fuori dal campo. Secondo me in Italia, se sta bene fisicamente e trova un allenatore carismatico che ti mette al centro del progetto, è un giocatore che fa la differenza. In questo momento chi si porta a casa Lukaku fa un bel salto avanti nelle prospettive Champions League o scudetto. Il belga alla Juventus con Massimiliano Allegri avrebbe trovato una dimensione ideale. Alla Roma è la stessa cosa: José Mourinho è uno di quegli allenatori che riesce a farti funzionare alla grande. Ma la stessa cosa sarebbe avvenuta all’Inter. Al di là di quello che si dice sulla scorsa stagione, credo che quest’anno Inzaghi lo avrebbe messo al centro del suo progetto. Lukaku in realtà è molto suscettibile dal punto di vista comportamentale e ha bisogno di sentirsi coccolato sempre e comunque. Lukaku è un giocatore che sposta gli equilibri e che, se in salute, anche giocando al 60% fa venti gol. Per come gioca la Roma è ideale per lui. Con Lukaku-Dybala hai forse la coppia d’attacco più forte di tutta la Serie A».