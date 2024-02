Impallomeni: «Inter-Juventus non decisiva. Saranno bloccate»

Il countdown ad Inter-Juventus segna -2. I giorni che ci dividono dallo scontro diretto sono sempre meno, ne parla Stefano Impallomeni su TMW Radio.

SCONTRO DIRETTO – Impallomeni non segue la massa ed ha un pensiero diverso sulla partita del weekend in Serie A: «Inter e Juventus mi sembrano due squadre ben piantate sul campo e i primi minuti saranno bloccati, staranno attente a non prendere gol. La Juventus deve stare più attenta perché l’Inter gioca in casa, c’è entusiasmo e alcuni giocatori hanno riposato. Anche dovesse vincere l’Inter non cambierebbe niente. Finché non arrivi a fine marzo-aprile è difficile dare qualche certezza. È una bella partita, importante, ma non sarà decisiva».