Helveg: «Inter e Milan sullo stesso livello. Scudetto? Alle ultime giornate»

Thomas Helveg, ex difensore di Inter e Milan, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge le due squadre milanesi

SCUDETTO – Helveg parla a proposito della lotta scudetto in Serie A: «La strada è ancora lunga, il campionato è molto interessante. Credo che alla fine lo scudetto finirà a Milano. Non so se lo vincerà l’Inter o il Milan, ma di certo sarà una bella lotta in cui potrebbe inserirsi anche il Napoli, anche se vedo i partenopei più staccati. Credo che si deciderà tutto nelle ultime giornate, se non addirittura all’ultima giornata».

FORZA – Helveg fa un confronto fra Inter e Milan: «Chi più forte fra le due? Difficile dirlo, direi che sono sullo stesso livello. L’Inter ha conquistato il campionato nell’ultima stagione, significa che mentalmente sanno cosa ci voglia per ripetersi. Vincere porta a vincere: la testa può essere fondamentale. Occhio però alla fame del Milan, quella potrebbe fare la differenza».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna