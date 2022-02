Bergomi consiglia: «Inter, sfrutta le palle inattive. San Siro un fattore!»

Bergomi, intervistato sul Corriere dello Sport (vedi prima parte), ha continuato a parlare della sfida con il Liverpool e, in particolare, delle scelte di Inzaghi in attacco e come poter far male agli inglesi.

IL LIVERPOOL – Bergomi dice la sua riguardo a come poter far male agli inglesi: «Prima cosa, sfruttare le situazioni da palla inattiva. I due difensori centrali dei Reds hanno grande struttura, ma gli altri no e Inzaghi ha ottimi colpitori di testa. Bisogna calciare bene le punizioni e gli angoli per sfruttare la differenza di centimetri. Poi non bisognerà aver paura: l’Inter ha giocato un buon calcio anche all’andata con il Real e può ripetersi».

IN ATTACCO – Bergomi parla delle possibili scelte di Inzaghi in attacco: «In attacco mi affiderei a Dzeko e Martinez. Anche se Lautaro non segna da un po’ in campionato e in Champions, i titolari sono loro due. Il bosniaco potrebbe essere decisivo».

UN FATTORE – Bergomi conclude parlando del fattore San Siro: «Gli inglesi fuori casa a volte hanno sofferto. Bisogna che la gente si faccia sentire».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti