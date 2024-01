Gudmundsson all’Inter? Trevisani: «Forte, ma deve ancora dimostrare»

Trevisani ha espresso la sua opinione riguardo l’accostamento di Albert Gudmundsson all’Inter e le altre big del campionato italiano. Il giornalista ne ha parlato durante una puntata di Cronache di Spogliatoio in diretta su Twitch.

SUL MERCATO – Albert Gudmundsson in futuro all’Inter? Il passaggio dal Genoa a una big non convince pienamente Riccardo Trevisani, che precisa: «Lui pronto per una big? È fortissimo, vale però sempre la teoria Nzola, Di Natale e Berardi: se sei forte in provincia però poi fammelo vedere anche in una grande squadra. Il salto di qualità più difficile in assoluto è quello di continuare ad essere forte quando non hai il posto garantito. O sei forte forte o nelle grandi squadre rischi di non essere tutelato dal punto di vista della titolarità».