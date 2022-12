Graziani: «L’anno scorso l’Inter si è suicidata! Al di là dell’errore di Radu…»

Ciccio Graziani, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dei momenti salienti che hanno deciso lo scudetto 2021-2022. L’ex calciatore ha analizzato il momento no dell’Inter che ha permesso al Milan prima di recuperare e poi di vincere il campionato

SUICISIO SPORTIVO − Il 2022 è ormai al termine e per l’Inter è stato un anno pieno di gioie ma anche con qualche delusione. Sicuramente per i nerazzurri la sconfitta più cocente è stata quella di perdere lo scudetto per soli due punti a favore del Milan. Sconfitta addebitata principalmente al derby perso a causa di quei 5 minuti di blackout e l’errore di Radu con il Bologna. Sull’argomento ha detto la sua anche l’ex calciatore Ciccio Graziani che si è così espresso: «L’Inter si è suicidata da sola. Se su ventuno punti ne hai fatti solo sette, tu capisci che al di là dell’infortunio di Radu qualcosa non ha quadrato in quel periodo tra i nerazzurri. La squadra si è un po’ auto suicidata in un momento topico del campionato. Poi non è l’errore di un portiere che ti dice se puoi vincere o puoi perdere un campionato. Certo quell’episodio in quel momento ha voluto dire molto. Io dico che sono stati tre i momenti decisivi per il Milan e uno di questi la vittoria nel derby quando perdeva. Tra l’altro lo stava perdendo anche male perché nel primo tempo se l’Inter avesse capitalizzato anche il doppio vantaggio non c’era nulla da dire».