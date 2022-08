Graziani: «Inter trovi un vice Brozovic! Sanchez? Vi spiego come la penso»

Brozovic nell’amichevole con il Villarreal non era presente per via di un piccolo problema muscolare. Ciccio Graziani è convinto che l’Inter debba correre ai ripari sul mercato nonostante abbia già preso Asllani. L’ex calciatore, intervenuto a Radio Sportiva, dice poi la sua sulla situazione di Sanchez.

CORRERE AI RIPARI – Marcelo Brozovic si conferma un uomo più che fondamentale per l’Inter. Secondo Ciccio Graziani, servirebbe tornare sul mercato: «È chiaro che Brozovic è un giocatore fondamentale per questa squadra. Quando manca lui oggi non c’è il sostituto anche se di questo giovane, Kristjan Asllani, ne parlano bene. Il mercato dell’Inter non è chiuso, ho l’impressione che andranno alla ricerca di un vice-Brozovic oppure quando manca lui proveranno a cambiare assetto tattico. Penso che l’Inter se ne sia accorta che quando manca Brozovic qualcosa scricchiola ma troveranno una soluzione perché una squadra così non può perdere competitività quando manca un solo calciatore. L’Inter lo sa e correrà ai ripari».

GIOCO DELLE PARTI – E sulla situazione di Alexis Sanchez all’Inter, Graziani ragiona da calciatore: «Allora, io penso che quando ci sono dei contratti in essere, questi vanno rispettati. Se ho un contratto con una società e questa società mi dice che non le interesso più io dico “OK, troviamo una soluzione che vada bene a entrambi. Troviamo una squadra che mi dia fiducia e soprattutto non voglio perdere un euro”. È il gioco delle parti. Oggi le società sono ostaggio dei calciatori quando questi non rientrano più nei piani, guardate la Juventus con Arthur che lo offre a destra e a manca ma molti club ritengono eccessivo il suo stipendio».