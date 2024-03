Graziani: «Eliminazione Inter, grande tristezza. Ma c’è anche orgoglio»

A Graziani non va giù come l’Inter abbia perso la possibilità di andare ai quarti di finale di Champions League. In collegamento con Radio Sportiva, l’ex attaccante si rammarica per quanto avvenuto al Civitas Metropolitano contro l’Atlético Madrid.

DOVEVA ANDARE MEGLIO – Francesco Graziani sperava che l’epilogo per l’Inter contro l’Atlético Madrid fosse diverso: «È un grande rammarico, perché non solo era andata in vantaggio ma poteva anche migliorare lo score. Tutti eravamo fiduciosi dopo il gol di Federico Dimarco, ma non avevamo fatto i conti con una squadra che ha grandi doti anche tecniche. I giocatori messi nel secondo tempo hanno fatto la differenza. C’è grande rammarico e grande tristezza, perché l’Inter era quella che in Europa ci stava rappresentando in modo straordinario e molto positivo. Poi i calci di rigore diventano una lotteria: mi sono immedesimato in chi ha sbagliato, però il calcio è questo. Uscire in questa maniera, come ha detto bene Simone Inzaghi, porta dispiacere ma anche orgoglio per come sono state affrontate le partite. Nel primo tempo poteva fare meglio l’Inter, con quelle occasioni di Nicolò Barella e prima ancora di Denzel Dumfries. C’è anche quell’occasione di Marcus Thuram: lì la concretezza la fa da padrona».