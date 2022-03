Gravina: «Ora lavorare sui giovani! Mancato rinvio Serie A? Dispiace…»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un’intervista su Rai Sport nel post Italia-Macedonia del Nord. Il numero uno federale ha fatto un grido di richiamo ai giovani. Poi qualche dichiarazione sul mancato rinvio del turno di Serie A

RIPARTIRE − Gravina necessita subito una ripresa del calcio italiano: «Mi dispiace per i nostri tifosi, rimane la grandissima gioia di questa estate ma il grande dolore di adesso. È la legge del calcio, quando si fa parte del mondo dello sport bisogna accettare. Abbiamo pagato a settembre come ogni volta, paghiamo la ripresa dell’attività. C’è qualcosa da fare nel nostro calcio, non solo nei format. Cominciamo a lavorare sui giovani italiani. Solo il 30% di italiani gioca nel campionato Primavera. Abbiamo un gap rispetto agli altri campionato. Dobbiamo porci questo problema. Giornata non rinviata per dare spazio alle Nazionali? Non voglio entrare nel merito, dispiace che i ragazzi si sono visti solo un giorno per preparare una gara del genere. Futuro Mancini? Mi auguro che continui con noi. Spero che smaltisca come tutti noi italiani questa amarezza. Io ho energie per metterle a disposizione nel mondo del calcio».