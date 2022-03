Mancini: «La mia delusione più grande. Futuro? È presto parlarne adesso»

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di Rai Sport ha espresso tutta la sua amarezza per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali dopo il KO con la Macedonia del Nord. Le sue considerazioni anche sul futuro

DELUSIONE − Le parole di Mancini nel post gara: «La più grande delusione a livello personale. Il calcio è questo, a volte succedono delle cose incredibili. Certe partite sono così, difficile commentarla. La vittoria dell’Europeo penso sia sta meritata, dal post Europeo, abbiamo avuto sfortuna con partite impossibili. Subire il gol al 90′ è come se fosse stato fatto apposta. Futuro? Vediamo, delusione troppo grande per parlare ora. A livello umano, posso dire che voglio più bene ai ragazzi ora che a luglio. Difficile parlare adesso. C’è da far passare un po’ di tempo perché la delusione è tantissima. La squadra è forte e credo che avrà futuro».