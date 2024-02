Giulini: «Marotta? Una cosa in disaccordo, ma mai dimissioni!»

Giulini ha parlato di Beppe Marotta. Il presidente del Cagliari, in disaccordo con l’AD dell’Inter su un concetto, ma non ha dubbi sul suo lavoro.

ALTRO CHE DIMISSIONI − Il presidente del Cagliari Giulini sulle presunte voci di dimissioni dell’AD nerazzurro: «Non sono al corrente e non è stata minimamente avanzata. Ritengo Marotta, insieme a Galliani, uno dei migliori dirigenti del calcio italiano negli ultimi due decenni. Assolutamente non mi avrebbe visto favorevole. Andare oggi a presentare un’istanza per la riduzione del format da 20 a 18 squadre insieme ad altri due-tre club sicuramente non è stata una cosa che mi trova in accordo. Ma non sono assolutamente per approvare le dimissioni di un dirigente. Tantomeno di Marotta».