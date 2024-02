Cairo accusa: «Inter, Juventus e Milan poco rispetto! Volevano ‘superleghina’»

Cairo accusa Inter, Juventus e Milan che hanno votato per la Serie A a 18 squadre, anziché a 20 e per l’incontro avuto da soli con la Figc.

PERPLESSO − All’uscita dalla sede della Lega, Urbano Cairo accusa Inter, Juventus e Milan: «L’Assemblea ha confermato 16 a 4 la volontà di mantenere il formato a 20 squadre. Quello il format che funziona anche al livello europeo. L’incontro tra le tre squadre in Figc non è stato giusto. La Lega deve avere dei diritti, giusto che abbia autonomia e diritto di veto. Il fatto di andare da soli è stato sbagliato, era un timing totalmente sbagliato. Spaccatura? Loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato per me e per il resto dell’Assemblea. Fondamentale il rispetto reciproco, che in questo caso è mancato. Ho rapporti buoni con Marotta, Scaroni, insomma. Dispiace. Chi rappresenta la Serie A in consiglio federale deve rappresentare il diritto di tutti. Il clima è stato cordiale, civile, senza toni alti. Si è discusso in maniera positiva. E’ sembrata una “superleghina” quella quella che hanno voluto fare. Dimissioni di Marotta? Assolutamente no, non ho sentito nulla di tutto ciò».