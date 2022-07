Giroud parla ancora di Inter: «Il derby un punto di svolta. Seconda stella…»

Giroud a margine della presentazione del suo libro in conferenza stampa ha parlato ai giornalisti presenti tornando ancora sullo scudetto vinto la passata stagione contro l’Inter e l’obiettivo seconda stella.

ANCORA SCUDETTO – Olivier Giroud parla ancora della vittoria nel derby lo scorso febbraio: «Scudetto vinto dopo il derby di febbraio? Si può dire così, ma penso che da febbraio in poi è stata lunga. Sicuramente non l’abbiamo vinto ma neanche perso quella notte. È stato un grande punto di svolta quella sera e anche per noi e credere».

SECONDA STELLA – Giroud insegue l’obiettivo seconda stella con il Milan: «Crederci sempre, vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. Quest’anno sarà ancora più difficile ma siamo pronti a battagliare per lo Scudetto e alla seconda stella. Juventus e Inter sono le squadre che si sono rinforzate di più, allora sarà una battaglia feroce tra loro e noi».