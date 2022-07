Vidal, visite mediche con il Flamengo! Presto l’ufficialità. Buonuscita dall’Inter – SM

Arturo Vidal è pronto a salutare ufficialmente l’Inter. Il centrocampista cileno, secondo Sportmediaset, oggi effettuerà le visite mediche in Brasile.

TUTTO IN 24H – Vidal presto sarà un nuovo giocatore del Flamengo. Il centrocampista cileno, arrivato ieri in Brasile per assistere alla partita di Copa Libertadores, secondo Sportmediaset oggi sono previste le visite mediche con il club. Nelle prossime ventiquattro ore arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Dall’Inter anche la famosa buonuscita prevista dal contratto di quattro milioni di euro.

Fonte: Sportmediaset