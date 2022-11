Giroud entra, segna e si fa espellere: succede di tutto in Milan-Spezia

Il Milan vince 2-1 praticamente allo scadere grazie alla rete di Olivier Giroud che entra, segna e si fa espellere. Prima però il pareggio di Daniel Maldini per lo Spezia.

PARTITA ROCAMBOLESCA – Nel primo tempo il Milan in controllo della partita, al 21′ trova la rete del vantaggio grazie a Theo Hernandez che con il mancino dalla sinistra dell’area piccola indirizza la palla in basso a sinistra su assist di Ismael Bennacer. Sul finale del primo tempo lo Spezia sfiora il pareggio con Nzola che liscia il pallone da pochi passi. Nel secondo tempo la squadra allenata da Luca Gotti trova il pareggio grazie alla rete proprio di Daniel Maldini, figlio di Paolo presente in tribuna. Il figlio d’arte vince un primo rimpallo, all’interno dell’area di rigore, dunque tiro a giro che spiazza Tatarusanu. Al 64′ Sandro Tonali riceve palla da Origi e da fuori area scarica una “cannonata” sotto l’incrocio dove il portiere non può arrivare. L’arbitro, però, annulla tutto per fallo di gioco di Tomori su Nzola un attimo prima del gol. Al 72′ entra Olivier Giroud in campo e all’89’ segna un gol con il sinistro in mezza rovesciata levandosi la maglia durante l’esultanza, peccato che un attimo prima era stato ammonito e dunque espulsione per lui.