Bonolis: «Juventus-Inter, vincere per l’autostima! Ma sarà complicato»

Paolo Bonolis intervistato da Carlo Roscito per Notizie.com ha parlato di Juventus-Inter in programma domenica 6 novembre alle 20:45.

DERBY D’ITALIA – Bonolis parla così di Juventus-Inter in programma domani: «Per entrambe è un’occasione per recuperare terreno sulle squadre che oggi si trovano nelle posizioni alte della classifica. Chi vince fa un bel passo avanti. Magari non a livello di punti, ma sicuramente per quanto riguarda l’autostima. Alla Juventus rientrano tutti, da Di Maria a Bremer, passando per Vlahovic e Chiesa. Se l’Inter ripeterà quanto fatto nelle ultime gare uscirà fuori una bellissima partita. Certo, vincere in casa loro è sempre molto complicato».

Fonte: Notizie.com – Carlo Roscito