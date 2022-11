Juventus-Inter, per Zhang terza trasferta di fila per supportare la squadra

In occasione di Juventus-Inter, il presidente Steven Zhang secondo quanto riportato da Sportmediaset sarà ancora una volta presente per supportare la squadra in trasferta.

TERZA DI FILA – In vista di Juventus-Inter, oggi pomeriggio la squadra è partita in direzione Torino e con loro anche il presidente Steven Zhang. Come a Monaco e Firenze, il numero uno nerazzurro è partito con la squadra in trasferta e sarà presente in tribuna per la terza volta consecutiva. Zhang vuole mostrare tutta la sua vicinanza alla squadra soprattutto in una sfida così importante.