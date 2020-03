Gianni Mura, il cordoglio dell’Inter per la scomparsa...

Gianni Mura, il cordoglio dell’Inter per la scomparsa del giornalista

Anche la redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio per la scomparsa del giornalista Gianni Mura, così come l’Inter che gli ha dedicato un comunicato

NOTA – Il ricordo dell’Inter per il grande giornalista sportivo Gianni Mura, scomparso oggi. “Ha raccontato pagine memorabili della storia del calcio, del ciclismo e dello sport in generale. Lo ha fatto con uno stile unico, accompagnando i lettori con i suoi articoli, le sue interviste e le sue rubriche cariche di spunti, arguzia, poesia. Il mondo del calcio e dello sport piangono oggi Gianni Mura, 74 anni, una delle espressioni più grandi e migliori del giornalismo sportivo italiano. Non solo sport: ha portato il suo contributo e le sue parole anche su riviste di associazioni umanitarie, lasciando sempre un segno profondo. Nel giorno della sua scomparsa, FC Internazionale Milano lo ricorda con grande stima e profondo affetto”.