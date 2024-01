Genta: «L’Inter ha qualcosa in più. Juventus 10, ma non vince»

Il duello fra Inter e Juventus continuerà ancora a lungo, con i bianconeri che adesso si lamentano per presunti favori arbitrali dimenticandosi molte cose. Genta, conduttore di Tutti Convocati su Radio 24, prova a mettere a confronto le due squadre per il rendimento in campo.

CONTESTAZIONI DA PARTE – Carlo Genta guarda solo sul campo, senza parlare di arbitri. L’analisi del giornalista sulle due di testa: «Io resto dell’idea che l’Inter è quella che ha qualcosa in più. Se l’Inter merita 9,5 perché ha fatto un grande girone d’andata do 10 alla Juventus, perché è andata oltre i propri limiti. Scudetto? Non credo che lo vincerà la Juventus».