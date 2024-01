Pardo: «Nasca? Errori anche per la Juventus! Inter mostruosa»

Pardo prova a riequilibrare la situazione delle polemiche fra Inter e Juventus, cercando di spostare il discorso non solo sulle questioni arbitrali. Da Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista ricorda poi un episodio con protagonista Nasca.

IL DUELLO – Pierluigi Pardo torna sulle critiche legate al VAR: «Non dobbiamo cadere nell’errore, di fronte all’incredulità per episodi come Inter-Verona, di buttare via tutto. Il VAR è utile, lo ha dimostrato anche in questo weekend su episodi come l’espulsione di Pasquale Mazzocchi. Detto questo l’errore dell’altro giorno è stato grave, ma se c’è una persona che in questo momento si sente in colpa secondo me è Luigi Nasca. Che peraltro ha fatto tanti errori e pure bipartisan, come il rigore non dato al Bologna contro la Juventus. Che l’Inter abbia fatto un gran girone d’andata, che Marcus Thuram sia una delle più belle sorprese deve essere sottolineato. Noi dobbiamo valutare le prestazioni della squadra in campo: il girone d’andata dell’Inter è stato mostruoso, figlio di grande programmazione e di una società che ha lavorato benissimo nonostante la spending review».

IL DUELLO – Pardo, chiusa la questione arbitri e Nasca, non vuole sbilanciarsi su Inter e Juventus: «Sono due eccellenze. I punti del girone d’andata sono da record per tutte e due, la differenza l’hanno fatta piccoli dettagli. È chiaro che delle due mi sorprende di più la Juventus, perché avevo qualche dubbio in più. La cifra tecnica dell’Inter è stata superiore però attenzione, perché la Juventus sta crescendo tanto. Sono d’accordo che i suoi meriti debbano essere sottolineati, mi fa umanamente piacere perché credo che Massimiliano Allegri sia stato criticato in maniera becera e non se lo meritava».