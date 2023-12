Genoa-Inter, Gilardino con più garanzie rispetto all’ultima – SM

Vigilia di Genoa-Inter e, rispetto a Inzaghi, Gilardino ha già tenuto la conferenza stampa. L’allenatore si ritrova con più opzioni: Sport Mediaset fa il punto.

L’AVVERSARIO – Il Genoa si presenta alla partita con l’Inter forte dei risultati positivi in casa. Al Ferraris ha perso in maniera contestata col Milan, per il famoso gol di Christian Pulisic viziato da uno stop di braccio che il VAR non ha giudicato chiaro, mentre ha battuto la Roma 4-1 e pareggiato 1-1 con la Juventus nell’ultima. L’uomo chiave è Albert Gudmundsson, che per Sport Mediaset riavrà come partner d’attacco Mateo Retegui. In conferenza stampa Alberto Gilardino ha confermato il rientro sia dell’italo-argentino sia di Junior Messias, due alternative in più. In ballottaggio con Retegui c’è Caleb Ekuban, in gol all’ultima. Questa la probabile formazione di Gilardino per Genoa-Inter, secondo Sport Mediaset: J. Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Retegui.