Gazidis: “San Siro, daremo a Milano il miglior stadio al mondo”

gazidis

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del nuovo stadio San Siro, progetto che vede collaborare il club rossonero insieme all’Inter

PROGETTO – Queste le parole pronunciate ieri al “Web Summit 2020” da Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, sul nuovo stadio San Siro Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato del nuovo stadio San Siro, progetto che vede collaborare il club rossonero insieme all’Inter. «Quello dello stadio è un progetto davvero eccitante – ha riportato “CalcioeFinanza.it” –. Come detto in precedenza, l’esperienza della partita allo stadio è e rimarrà centrale e le persone continueranno a cercare l’interazione umana, il contatto con gli amici. Le esperienze digitali che ho citato non sono in contrasto con la live experience, anzi, cercano di esaltarla e migliorarla. Milano merita il miglior stadio al mondo e noi glielo daremo».

Fonte: CalcioeFinanza.it