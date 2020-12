Giroud: “Ho parlato con il ct della Francia Deschamps. Mi ha detto che…”

Condividi questo articolo

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, ha parlato anche del suo futuro dopo il colloquio avuto con il CT della Francia Didier Deschamps

CONVERSAZIONE – Queste le parole, riportate dal Sun, da parte di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter, sulla possibile convocazione ai prossimi Europei e sul suo futuro. «Sono pronto a combattere fino alla fine. Ma ovviamente per essere felice ho bisogno di essere un po’ più in campo. Ho buone possibilità di essere pronto per gli Europei se gioco più che all’inizio della stagione. Ho avuto una conversazione con il tecnico della Francia, Didier Deschamps, e ha detto che se la situazione fosse rimasta così, dovrei prendere una decisione a gennaio».

VOLONTÀ – Giroud prosegue. «Ma sono abbastanza sicuro di poter prendere più minuti di gioco e rimanere al Chelsea perché è quello che voglio. Ma nel calcio non si sa mai: sta andando tutto molto velocemente».

Fonte: Andrew Dillon – TheSun.co.uk