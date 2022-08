Gavioli: «Percorso Inter formativo, grossa mano! Io mezzala di qualità»

Gavioli, ex giovanili Inter, è passato dalla Reggina alla Pro Patria. Il centrocampista non dimentica il percorso formativo in nerazzurro e la sua crescita.

AIUTO − Lorenzo Gavioli non dimentica il suo percorso nelle giovanili nerazzurre: «Fare un percorso come l’Inter aiuta a livello giovanile, ti forma. La Nazionale ti dà una grossa mano per prepararti a un calcio più europeo, a un calcio dei grandi. Dalla Serie C alla Serie B la difficoltà maggiore può essere l’intensità e l’esperienza. Cercherò di portare la mia freschezza, sono giovane e cercherò di aiutarli. Sono una mezzala di inserimento e qualità». Così Gavioli ai canali ufficiali del club.