Tiribocchi: «Inter, una cosa mi fa preoccupare. E no differenza dai cambi»

Tiribocchi mette (anche) i cambi di Inzaghi sul banco degli imputati dopo la pesante sconfitta dell’Inter per 3-1 contro la Lazio di venerdì sera. L’ex attaccante ha spiegato le sue perplessità su DAZN.

MOLTO MALE – Simone Tiribocchi analizza quanto emerso da Lazio-Inter 3-1: «Il risultato è figlio della prestazione. Quello che mi fa preoccupare di più dell’Inter è la non compattezza: è stata lunga da subito, poca qualità, non è stata squadra. Anche sui gol presi tanti errori individuali. La Lazio ha fatto una partita strepitosa, aiutata dai cambi di Maurizio Sarri che ha fatto cambi importanti. Mentre dall’altra parte chi è entrato non ha fatto la differenza come Pedro e Luis Alberto».