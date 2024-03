Galante: «L’Inter può superare ogni ostacolo! Arriva a Madrid al 100%»

C’è anche Galante a seguito dell’Inter per la partita contro l’Atlético Madrid. Dal campo dell’Estadio Civitas Metropolitano, l’ex difensore si è fermato a Inter TV.

PARTITA DETERMINANTE – Così Fabio Galante su Atlético Madrid-Inter: «È chiaro che è una partita difficile, sicuramente, però sono le partite che tutti vorrebbero giocare. Io ho avuto la fortuna di giocare questo tipo di partite, lo stadio si sta riempiendo e sarà un’atmosfera pazzesca. Auguro a tutti quelli che giocano a calcio di vivere queste sensazioni, però partita difficile. L’Atlético Madrid è abituato a questo tipo di partite, un po’ è cambiato il Cholismo però si vede la squadra che non molla mai e gioca finché l’arbitro non fischia. È cambiato a livello tattico, un po’ meno difensivista, però mette sempre un grande agonismo. Quest’Inter può superare ogni ostacolo e l’ha dimostrato non solo in questa stagione, l’anno scorso ho avuto la fortuna di seguirla in tutta la Champions League. Arriva in una condizione ottima perché in campionato ha tanti punti di vantaggio, ci presentiamo al 100% a questo appuntamento importante».