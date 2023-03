Galante: «Inter ha tante possibilità con il Porto. Skriniar sostituito con altri forti»

Fabio Galante a margine di un evento alla Junior Tim Cup ha parlato ai giornalisti presenti in rappresentanza dell’Inter ha parlato della sfida di Champions League contro il Porto, dell’addio di Milan Skriniar e altro ancora.

TRA CHAMPIONS LEAGUE E MERCATO – Galante ha parlato così della sfida di Champions League, dell’addio di Milan Skriniar e dei risultati altalenanti della squadra allenata da Simone Inzaghi: «Sensazione per Porto-Inter? Avere tre squadre in Champions League è molto importante perché speriamo che si possa tornare ai livelli degli anni 90 dove si vincevano le Coppe internazionali. Secondo me il calcio è cambiato, pochi italiani andavano all’estero mentre oggi non è così. L’Inter ha tante possibilità di passare ma non sarà una partita facile, così come Milan e Napoli perché in Champions League tutto può succedere. Rendimento altalenante? Alla fine è il Napoli che sta facendo un campionato a parte, l’Inter è seconda. Ha perso tanti punti con squadre più piccole ma è pur sempre dentro la Coppa Italia. Simone Inzaghi in diciotto mesi ha fatto belle cose. Per sostituire Milan Skriniar lo sapranno i dirigenti, non dimentichiamo che lui è un grandissimo calciatore. Personalmente mi dispiace perché ha sempre dato tutto. L’Inter troverà dei giocatori forti come lui».

