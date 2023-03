Gosens, chance anche contro lo Spezia? Arma in più ritrovata per Inzaghi

Robin Gosens contro il Lecce è stato praticamente il migliore in campo confermando quanto di buono visto nella partita precedente contro il Bologna. Arma in più ritrovata per Simone Inzaghi che potrebbe schierarlo nuovamente contro lo Spezia.

NUOVA CHANCE – Robin Gosens adesso è l’arma in più, fortunatamente ritrovata, per Simone Inzaghi. L’esterno tedesco ha “sfruttato” l’assenza di Federico Dimarco per ritrovare la maglia da titolare e di conseguenza anche la continuità tanto richiesta al tecnico nerazzurro. Gosens, di contro, ha confermato la sua buona vena, dopo essere stato tra i pochi a salvarsi la scorsa settimana al Dall’Ara. Il tedesco è un esterno diverso rispetto a Dimarco, va all’assalto dell’area avversaria e non ha lo stesso mancino educato dell’azzurro per disegnare traversoni, ma con quella gamba tornata a girare a dovere è senz’altro un’arma da sfruttare. Contro lo Spezia potrebbe essere schierato per la terza volta consecutiva. Dimarco sta tornando dall’infortunio e proprio contro i liguri potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi, che però non vuole correre rischi e forzare il suo rientro.

