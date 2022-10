Galante: «Inter, con il Barcellona serata importante! Mi auguro una cosa»

L’Inter spera di ripartire dalla vittoria con il Barcellona per trovare lo slancio anche in campionato sabato al Mapei Stadium contro il Sassuolo (QUI i precedenti tra Inzaghi e Dionisi). Fabio Galante – intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva -, da ex nerazzurro si augura che il trionfo europeo doni nuovo entusiasmo

PROSPETTIVA – L’Inter contro il Barcellona ha ritrovato morale, fiducia e punti pesanti nel Girone C di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è attesa adesso dal Sassuolo di Alessio Dionisi, squadra sempre molto ostica. Secondo Fabio Galante, l’entusiasmo può fare tanto: «È stata una serata importante per il momento dell’Inter, chiaramente da ex calciatore spero che sia una di quelle partite che ti dà nuovamente slancio ed entusiasmo per ripartire. Sono quelle partite in cui si crea grande entusiasmo. È stata una serata importante e spero che tutto questo sia una spinta per ritrovare fiducia e risultati in campionato. Speriamo sia stata una serata in prospettiva».