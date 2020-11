Frey: “Inter-Real Madrid, nerazzurri possono vincere. Scudetto? Per me…”

Condividi questo articolo

Sébastien Frey

Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra, della sfida contro il Real Madrid e non solo

MOMENTO – Queste le parole di Sebastien Frey, ex portiere dell’Inter, ai microfoni di “MagazinePragma.con” sul momento attuale della squadra di Antonio Conte. «L’Inter, secondo me, è tuttora in fase di assestamento, ma le manca poco per essere competitiva per vincere qualche trofeo importante».

INTER-REAL MADRID – Frey sulla partita di domani sera contro il Real Madrid. «I nerazzurri possono certamente vincere la partita di domani contro il Real Madrid. Il bello della Champions League è proprio questo: non c’è niente di scontato e quindi può succedere di tutto in ogni partita».

SCUDETTO – Frey sulla squadra favorita per la vittoria finale dello scudetto. «Per me non esiste una sola squadra favorita per la vittoria finale della Serie A. Se devo citarne qualcuna, dico le solite: Juventus, Inter e Milan. I rossoneri sono tornati competitivi grazie ad Ibrahimovic, ma mi piace menzionare anche il Sassuolo per le cose straordinarie che sta facendo in questo momento».

ERIKSEN – Frey sulle difficoltà che sta trovando Christian Eriksen a Milano. «Quello italiano è un campionato molto complesso; non metto in discussione le qualità di Eriksen e continuo a ritenerlo un grande giocatore, ma può essere che le sue caratteristiche non siano adatte ad un torneo come la Serie A».

Fonte: Ivano Cotticelli – MagazinePragma.com