Inter-Real Madrid: blancos arrivati a Milano, il programma del pomeriggio

Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid di domani sarà fondamentale per il cammino in Champions League di entrambe le squadre. Il club spagnolo è arrivato a Milano poco fa, in serata la rifinitura e la conferenza del tecnico Zinedine Zidane

Domani la Champions League vivrà una delle sue giornate fondamentali con Inter-Real Madrid allo stadio Giuseppe Meazza. Il club spagnolo è arrivato in mattinata in mattinata e pochi minuti fa è giunto in albergo a Milano per un breve periodo di riposo. Come da programma in serata ci saranno la conferenza stampa del tecnico Zinedine Zidane e l’allenamento di rifinitura (leggi qui). A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24” che ha seguito in diretta l’arrivo dei madrileni.