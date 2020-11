Nuovo Stadio Milano, Inter e Milan vanno di fretta ma con quale progetto?

Manica/Sportium Nuovo stadio San Siro

Il Nuovo Stadio Milano vedrà la luce nel…? La domanda da porsi oggi è un’altra, ovvero “quale?”. Anche se pare che non sia così prioritario. Nel giro di giorni, forse settimane, verrà fatta chiarezza su come agiranno Inter e Milan nel progetto condiviso. E intanto a San Siro non si vedono spettatori da mesi causa Covid-19

NUOVO STADIO – Le parole del Presidente Paolo Scaroni (vedi articolo) mettono ulteriore fretta al Comune di Milano sul tema stadio. Non solo sponda Milan, ovviamente. Anche l’Inter da Nanchino, attraverso il numero uno Steven Zhang, vuole riprendere il discorso quanto prima. E già nel fine settimana, al termine dell’Assemblea dei Soci, ci sarà modo di aggiornare la posizione nerazzurra. Il progetto “Nuovo Stadio Milano” è in continua evoluzione. Probabilmente è giusto dire anche “involuzione”, per quanto riguarda gli investimenti e soprattutto le volumetrie.

NUOVE TEMPISTICHE – A causa della crisi economica c’è il serio rischio di posticipare ulteriormente l’inizio della costruzione. Scaroni è convinto di poter iniziare già nel giro di un anno, quindi nel 2021. Quasi sicuramente nei prossimi giorni l’Amministratore Delegato Corporate Alessandro Antonello farà il punto sulla situazione dalla prospettiva nerazzurra. Si parla di progetto condiviso, ma non è ancora stato scelto quale – tra i due presentati (e da modificare…) – e come. E il Comune di Milano oggi ha altre priorità. Così come le due società milanesi… Il Covid-19 ha rivoluzionato anche il calcio, oggi senza spettatori. A San Siro lo sanno bene.