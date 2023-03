FOTO – Radu: «Auxerre, orgoglioso di far parte di questa squadra!»

Pareggio in casa con il Rennes, ma Ionut Radu si gode ugualmente la sua esperienza in Ligue 1 con la maglia dell’Auxerre. Il portiere in prestito dall’Inter è orgoglioso di far parte del gruppo.

IN FRANCIA – Ionut Radu è felice della sua esperienza all’Auxerre dopo la parentesi in Serie A alla Cremonese. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dal portiere in prestito dall’Inter: «Orgoglioso di far parte di questa squadra! Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto, insieme fino alla fine». Di seguito il post pubblicato sulla sua pagina social.

Fonte: Pagina Instagram [aandreiradu]