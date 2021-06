Enrico Mentana, giornalista italiano e noto tifoso dell’Inter, dopo essere intervenuto ieri in diretta su “Sky Sport” (vedi intervento) ha continuato a lavorare sul progetto “Interspac” con Carlo Cottarelli. Nella notte anche una foto pubblicata sui social dove annuncia novità nei prossimi giorni.

A LAVORO – Enrico Mentana dopo il collegamento con Sky ha continuato a lavorare, fino a notte fonda, con Carlo Cottarelli, presidente del progetto Interspac per l’azionariato popolare. In attesa di sciogliere i dubbi legati al progetto (vedi articolo), il noto giornalista annuncia novità già nei prossimi giorni: “Con Carlo Cottarelli al lavoro fino a notte fonda sul progetto di azionariato popolare per la nostra squadra del cuore, l’Inter. Non una colletta o una scalata, ma un modello di investimento come quello (vincente) dei tifosi del Bayern Monaco. Cottarelli vulcanico, novità dei prossimi giorni”. Di seguito il post pubblicato sui social

