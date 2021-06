Mentana fa parte delle persone che partecipano a Interspac, l’azionariato popolare che ha come obiettivo l’ingresso nell’Inter. In collegamento con “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, il giornalista dà altri dettagli.

NUOVA LINFA – Enrico Mentana si augura che Interspac abbia successo: «Da benedire l’idea che nei club entri un azionariato popolare. Non è una cosa messa a caso. Come esempio abbiamo il Bayern Monaco, questo è uno degli antidoti alla Superlega: un calcio che recupera il rapporto con la gente. Un investimento affettivo lo è sicuramente, pensate come cambia l’idea di calcio. Dare alla portata di tutti la possibilità di partecipare all’azionariato popolare non è un sogno, ma una prospettiva. Il sondaggio riguarda tutti i tifosi di tutte le squadre, non solo dell’Inter, questo potrebbe rendere sostenibili i bilanci di tutte le società. Ci sono grandi e medie città con squadre che non stanno bene».