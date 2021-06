Brozovic torna titolare in Croazia-Scozia e mostra segni di ripresa

Croazia-Scozia ha avuto tra i suoi protagonisi Brozovic. Tornato titolare il centrocampista dell’Inter si è ripreso dopo l’ultima panchina.

IN RIPRESA – Brozovic non sta vivendo un Europeo facile. Tanto che dopo un esordio pessimo nella seconda partita il ct Dalic lo ha escluso dai titolari. Un gesto forte. Contro la Scozia però il nerazzurro è tornato al suo posto al centro del campo. E ha mostrato segni di ripresa, pur contro un avversario non irresistibile.

REGISTA BASSO – Il numero 11 della Croazia è stato schierato insieme a Modric e Kovacic in una mediana fluida e che ha cercato molto il possesso. Anche troppo. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Evidente la sua presenza nell’impostazione bassa, come ormai d’abitudine. I suoi tocchi totali sono 100, superato solo da Modric con 116. Ecco la grafica che li mostra:

Brozovic si è impegnato nella prima fase della costruzione del gioco, cercando spesso scambi con Modric e lasciando i compagni a spingersi in avanti. Mettendoci il suo solito dinamismo, sia per dare opzioni di gioco che per coprire il campo in non possesso. I passaggi sono 92, dato anche questo superato solo dal suo numero 10.