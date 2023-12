Fiorentina, pareggio e ottavi di finale. Obiettivo raggiunto in Conference League

La Fiorentina pareggia 1-1 l’ultima sfida dei gironi di UEFA Conference League contro il Ferencvárosi. Obiettivo qualificazione raggiunto per la squadra allenata da Vincenzo Italiano.

QUALIFICAZIONE – La Fiorentina alla fine pareggia 1-1 l’ultima partita dei gironi di Conference League contro il Ferencvarosi. Quanto basta per confermare il primo posto in classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. La notizia più brutta per Vincenzo Italiano, però, arriva al 17′, quando perde per infortunio Nico Gonzalez, uscito fuori addirittura in barella. Per lui sembrerebbe un dolore muscolare. Al 48′ arriva il gol dei padroni di casa in vantaggio su situazione di cross, una deviazione di Milenkovic porta il pallone sul sinistro del numero 16 biancoverde che supera Christensen, gol di Zachariassen. Al 73′ però arriva il gol di Ranieri che pareggia i conti e permette ai viola di qualificarsi da prima in classifica.