Inter, Inzaghi e il ‘fallimento’ alternativo! Alziamo bandiera bianca

L’Inter ha brillantemente superato il girone di Champions League approdando agli ottavi da imbattuta e con due turni di anticipo. Eppure oggi si leggeva addirittura di parziale fallimento per Inzaghi. E il tutto all’indomani dell’eliminazione del Milan di Pioli, retrocesso in Europa League. Qualcuno forse intende la parola fallimento in maniera differente, ma il tecnico nerazzurro ha imparato bene l’arte del rispondere sul campo

FALLIMENTO INCOMPRENSIBILE – L’Inter è approdata, per il terzo anno consecutivo, agli ottavi di Champions League. Lo ha fatto da imbattuta, con due turni di anticipo e quasi sempre con un ampio turnover, ma non da prima in classifica. E proprio questo sarebbe il parziale fallimento di Simone Inzaghi (che tra le altre cose è primo in campionato con numeri che parlano piuttosto chiaro). Sì, oggi si è letto anche di parziale fallimento per l’allenatore nerazzurro. Proprio all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League di Stefano Pioli, retrocesso in Europa League.

Inter, gli ottavi di Champions League sono un parziale fallimento per Inzaghi: non ci resta che alzare bandiera bianca

Probabilmente qualcuno intende la parola fallimento in maniera differente perché se arrivare secondi nel girone di Champions League è un fallimento al pari di una retrocessione in Europa League allora alziamo bandiera bianca. Il primo posto sarebbe stato certamente più prestigioso, soprattutto in vista dei sorteggi, ma insomma non bisogna dimenticare che il secondo posto dà comunque accesso agli ottavi, a meno che il regolamento non sia cambiato. Fortunatamente Inzaghi è bravo a farsi rimbalzare addosso critiche fondate sul nulla cosmico – perché fossero fondate non diremmo nulla -, e inoltre ha anche appreso l’arte del far parlare il campo. Certo, per qualcuno è un fallimento ma va bene lo stesso. L’Inter agli ottavi della massima competizione europea c’è, piaccia o no.