Fioravanti: «Inter? Mi piace quando non molla, è mio spirito! Primo idolo…»

Fioravanti è un surfista italiano, atleta olimpionico, grande tifoso dell’Inter. Il club nerazzurro lo ha intervistato nell’ambito del lancio della nuova tavola Inter X Bradley: l’atleta svela come nasce la sua fede nerazzurra e qual è stato il suo primo idolo

TRA ONDE E CALCIO – Leonardo Fioravanti, giovane surfista italiano e grande tifoso dell’Inter, parla di ciò che unisce il surf e il calcio: «Il surf e il calcio sono due sport che amo. Il surf è lo sport della mia vita, mi ha dato tutto. La cosa bella di questi due sport per me è che siamo degli atleti, si può vincere, si può perdere, devi combattere, devi dare tutto fino alla fine e quelle sono cose che amo guardare nel calcio. Una squadra che non molla fino alla fine, che sia l’Inter o un’altra squadra. Questo è anche il mio spirito. Idoli? Valentino Rossi, Zanetti sempre ammirato, Materazzi è sempre stato un idolo. Poi di atleti ce ne sono e ogni giorni cerco di ispirarmi a qualcuno di loro».

VECCHIO IDOLO – Fioravanti svela poi come nasce la sua passione per l’Inter: «Avevo uno zio che mi ha fatto appassionare a questa squadra, ma anche grazie a Vieri che per me era un idolo da piccolo e sono rimasto appassionato dell’Inter. Poi da giovanissimo ho conosciuto Materazzi, quindi è cresciuta questa passione. Sono nato e cresciuto a Roma però forza Inter. Quando hanno vinto la Champions League e il Triplete io avevo dodici anni, alle Hawaii erano le tre di notte e guardavo la partita in streaming. Ho urlato e svegliato tutti e quel momento me lo ricordo ancora benissimo».