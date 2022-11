FOTO – Van der Gragt insieme a una tifosa dell’Inter Women d’eccezione

Van Der Gragt pubblica un dolce post sui propri profili social. Nella foto condivisa, insieme al difensore nerazzurro compare in campo una piccola tifosa dell’Inter Women.

NUMERO UNO – Una tifosa dell’Inter Women d’eccezione segue tutte le partite di Stefanie Van DerGragt. Il difensore nerazzurro pubblica sul proprio profilo Instagram una tenera foto insieme a sua figlia. Segue, poi, la didascalia: «La mia numero uno!». Nello scatto, in cui sono presenti anche le compagne di squadra, si festeggia una delle tante vittorie interiste in Serie A Femminile. I punti, però, arrivano anche in altre competizioni. Le ragazze di Rita Guarino, infatti, hanno conquistato un risultato positivo nella prima partita stagionale di Coppa Italia Femminile.

Dopo aver battuto il Cesena in trasferta (vedi pagelle), l’Inter Women proverà a battere il Parma, l’altra avversaria del Gruppo D. Manca ancora del tempo, però, perché la prossima sfida nerazzurra di Coppa Italia Femminile è in programma per il mese di gennaio.