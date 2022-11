Nuovo San Siro, la Legambiente Lombardia si oppone: «Attenzione all’ambiente»

La Legambiente Lombardia, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, si oppone alla costruzione di un nuovo stadio, ponendo l’accento sulla questione ambientale

QUESTIONE DELICATA – Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Sala riguardo alle tempistiche – qui le parole del sindaco di Milano – La Legambiente Lombardia ha rilasciato un comunicato stampa contro la costruzione di un nuovo impianto. Di seguito il comunicato pubblicato dall’associazione ambientale lombarda: «L’attenzione torni sull’ambiente, non su opportunità immobiliari di dubbia efficacia. Milano deve cogliere nei progetti urbani tutte le opportunità per rigenerare i suoli consumati e fare tesoro delle opportunità della transizione ecologica. Il Piano Aria Clima non deve essere travisato o peggio rimanere lettera morta. Milano deve decidere da che parte stare. San Siro può avere molti futuri, non necessariamente uno solo»

«La decisione della giunta e un programma di incontri illustrativi che ha scontentato la maggior parte dei portatori di interesse e delle realtà cittadine, avallano di fatto un progetto che mostra preoccupanti differenze tra i rendering visivi e la descrizione degli interventi, con legittimi dubbi su un ‘via libera’ a qualcosa che nessuno in realtà conosce». Così la Legambiente Lombardia si è espressa riguarda all’abbattimento e alla successiva costruzione di un nuovo impianto sportivo in sostituzione del Giuseppe Meazza.