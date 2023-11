Ferrara: «Juventus-Inter partita brutta, però meglio una squadra!»

Tra le analisi di Juventus-Inter, c’è stata anche quella di chi questo match l’ha giocato molte volte da protagonista. Ciro Ferrara ha commentato la gara dello Stadium su DAZN.

ATTEGGIAMENTO –Al vecchio difensore della Juventus Ciro Ferrara non è piaciuta la gara tra l’Inter e la sua ex squadra di domenica sera allo Stadium. Un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, anche se una squadra ha giocato meglio: «Forse nel momento in cui l’Inter doveva dimostrare la sua forza, la Juventus è stata in grado di limitarla tantissimo. Nonostante la partita non è stata bella, non sembrava neanche fosse il derby d’Italia visto anche l’atteggiamento in campo dei calciatori. Sono stati tutti bravi, buoni e molto sportivi. Però, secondo me è leggermente meglio la Juventus».