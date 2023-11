Toni: «Inter favoritissima per lo Scudetto. Superiore nella rosa»

L’Inter viene definita la grande favorita per la vittoria del campionato nonostante il pareggio con la Juventus. Lo conferma anche Luca Toni dagli studi di Dazn.

FAVORITI – Luca Toni non cambia idea sul campionato italiano: «La Juventus ha dimostrato di poter tenere testa all’Inter, che è una squadra più forte. Segnale positivo per i bianconeri. I nerazzurri sono favoritissimi per vincere lo Scudetto. È superiore soprattutto in termini di rosa, non è tanto un problema se andrà avanti in Champions League o no. Ha tanti giocatori, ci sono le altre poi che fanno fatica. Negli undici il Napoli è sullo stesso livello dell’Inter, la rosa intera però no».